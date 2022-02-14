درجال يبحث مع نائب قائد العمليات المشتركة استعدادات افتتاح ملعب الزوراء الدولي

2022/02/14 | 15:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بحث وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الاثنين، مع نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الامير الشمري، في مقر القيادة اخر الاستعدادات الخاصة بافتتاح ملعب الزوراء الدولي.

وأوضح بيان للوزارة تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "درجال استعرض خلال اللقاء تحضيرات الوزارة لافتتاح ملعب الزوراء الدولي والاجراءات التنظيمية له، تماشيا مع أهمية الافتتاح و توفير اجواء رياضية تليق باسم وتاريخ نادي الزوراء الرياضي".

وأضاف ان "الشباب والرياضة تسعى لتوفير أفضل الخدمات للجماهير الرياضية".

من جانبه قدم الشمري وفق البيان "جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها التنسيق والتعاون المستمر بين القيادة الوزارة خاصة في دعم الشباب والرياضة بما يخدم المصلحة العامة وإيجاد الأجواء المناسبة للمحافل والبطولات التي تقام في البلاد وافتتاح المقرات والمؤسسات الرياضية".

من الجدير بالذكر ان يوم غد سيشهد افتتاح ملعب الزوراء، الذي سيشهد مباراة بين الزوراء والديوانية التي سيحضرها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وفق مصدر مطلع.

هذا وتم الاتفاق على أن يحرك كرة السنتر أي كرة البداية بمباراة الغد من قبل نجلي الراحلان احمد راضي وعلي هادي

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