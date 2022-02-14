الاتحاد الوطني يعقد اجتماعا مع الاطار التنسيقي في بغداد.. لمناقشة هذا الامر - عاجل

2022/02/14 | 15:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

كشف مصدر سياسي، اليوم الاثنين، عن عقد الاتحاد الوطني اجتماعا مع الاطار التنسيقي في بغداد لمناقشة أزمة تسمية رئيس الجمهورية الجديد.وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أن "الاتحاد الوطني الكردستاني، برئاسة بافل جلال طالباني عقد اجتماعا مع قادة الاطار التنسيقي (نوري المالكي وهادي العامري وقيس الخزعلي)، في منزل مام جلال وسط العاصمة بغداد".

وأضاف أن "الاجتماع يناقش قضية أزمة تسمية رئيس الجمهورية الجديد، وكذلك تشكيل الحكومة الجديدة

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