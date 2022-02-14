قائد عمليات ميسان يستطلع المناطق الحدودية للحد من عمليات التهريب

2022/02/14 | 15:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اجرى قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد الزبيدي استطلاعاً جوياً للسدة الترابية في المنطقة الحدودية مع ايران شرقي محافظة ميسان ، لتحديد الثغرات الامنية على الشريط الحدودي في عمق الاهوار الشرقية ،وامكانية غلقها والسيطرة عليها للحد من عمليات التهريب.ورافق قائد العمليات وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني و نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الاول الركن عبد الامير الشمري وقائد قوات الحدود الفريق الركن حامد الحسيني ./انتهى س

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