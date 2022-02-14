الحلبوسي و السفير الاميركي يؤكدان اهمية دعم القوات العراقية في مواجهة تحديات الارهاب

2022/02/14 | 15:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي و السفير الاميركي لدى العراق ماثيو تولر، اهمية دعم القوات العراقية في مواجهة تحديات الارهاب.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان:" ان الحلبوسي وتولر بحثا ، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز استمرار التعاون في المجالين الاقتصادي والامني، واكدا اهمية دعم القوات العراقية في مواجهة تحديات الارهاب وفق متبنيات الحوار الستراتيجي".كما بحث الجانبان تطورات الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة، فضلاً عن عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك./انتهى7

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