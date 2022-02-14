الكاظمي يصل إلى محافظة النجف لحضور احتفالية في العتبة العلوية

2022/02/14 | 15:22 - المصدر: وكالة ناس

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رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يصل إلى محافظة النجف الأشرف لحضور احتفالية رفع الستارة عن المنارة الثانية لمرقد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) بمناسبة ذكرى ولادته المباركة.

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