بالفيديو.. استمرار المتابعات الخدمية لنواب الاطار الشيعي في مناطقهم

2022/02/14 | 15:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ يستمر نواب الاطار الشيعي، بتقديم الخدمات والدعم للمواطنين في مناطقهم، حيث قام النائب عن تحالف الفتح ثامر ذبيان الحمداني بتبليط شارع بطول 5 كيلو متر.وذكر بيان لمكتب النائب، حصلت “الايام نيوز” على نسخة منه، أنه “بمتابعة تمت المباشرة بتأهيل مشروع تبليط شوارع منطقة جدول بني حسن والدعوم والسادة العرد ضمن تخصيصات صندوق اعادة […]

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استمرار المتابعات الخدمية لنواب الاطار الشيعي في مناطقهم أولاً على الايام نيوز.

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