إثنان لا يخافان من الحرب الموعودة

2022/02/14 | 15:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سلام مسافر اذا صحت مقولة مؤلف أحد أقدم كتاب عسكري عنوانه(الحرب) الفيلسوف الصيني سون تزو( القرن السادس ق.م) إن تواتر الوفود تنذر باقتراب الحرب، فان الجولات المكوكية لقادة الغرب والوزراء بين موسكو وكييف، تنبأ بتصعيد قد يصل الى حد المواجهة في ساحة يتعين على روسيا تحديد أبعادها، وفقا للاهداف المرسومة في حسابات ألرئيس […]

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