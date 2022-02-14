عضو بدولة القانون: ننتظر مبادرة حسن نية من التيار وفتح جميع الأبواب المغلقة

2022/02/14 | 15:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اعتبر عضو ائتلاف دولة القانون عباس المالكي، الاثنين، أن الخيار الأفضل في المرحلة المقبلة هو تشكيل القرار الشيعي والاتفاق بين الطرفين التيار والاطار.وقال المالكي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “الاتفاق هو خيارنا الأفضل وما زلنا ننتظر مبادرة “حسن نية” من التيار الصدري وفتح جميع الأبواب المغلقة بين الطرفين والمضي بتشكيل […]

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