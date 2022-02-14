القبض على منتحل صفة ضابط وآخر بسرقة 10 دراجات نارية في بغداد

2022/02/14 | 15:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد، القبض على متهم ينتحل صفة ضابط برتبة مقدم، وآخر بسرقة 10 دراجات نارية في العاصمة.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان مفارز مكتب المحمودية لمكافحة الإجرام تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بانتحال صفة ضابط برتبة مقدم في وزارة الداخلية جنوب …

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