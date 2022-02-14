العنصرية الإنسانية - عثمان بوتات

2022/02/14 | 15:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عثمان_بوتات بالنظر لصيرورة الإنسانية نجد أن العنصرية كممارسة هي سلوك متأصل بهويتنا، وبعد التأمل بهذا السلوك من منظور أخلاقي بحت، نجد أنه ذو بعدين متناقضين؛ بعد أخلاقي، ولا أخلاقي.



ما يجعلنا نتساءل متى تكون العنصرية أخلاقية؟ ومتى لا؟عندما نتكلم عن ذلك التمييز العنصري الذي تمارسه الجماعات اتجاه المختلف معهم، سواءً كان عرقيًا، أو دينيًا، أو ثقافيًا...



فنحن بوضوح أمام تلك العنصرية اللا أخلاقية.



وهي النتيج ......





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