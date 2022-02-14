2022/02/14 | 15:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصل رئيس حكومة تصريف الاعمال، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، الى محافظة النجف الاشرف.ذكر بيان لرئاسة الوزراء، ان الاخير “وصل إلى محافظة النجف الأشرف لحضور احتفالية رفع الستارة عن المنارة الثانية لمرقد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) بمناسبة ذكرى ولادته المباركة”.

ظهرت المقالة الكاظمي يصل إلى النجف الاشرف أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يصل إلى النجف الاشرف) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يصل إلى النجف الاشرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).