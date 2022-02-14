حضور نيمار وغياب راموس قبل موقعة ريال مدريد

2022/02/14 | 15:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خاض باريس سان جيرمان مرانه الأخير ،اليوم الاثنين، قبل مواجهة ضيفه ريال مدريد، غدًا، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشر الحساب الرسمي لسان جيرمان على “تويتر”، الجزء الأول من مران الفريق، كاشفا عن مشاركة النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، بشكل طبيعي في التدريبات.

في المقابل، غاب المدافع الإسباني سيرجيو راموس عن التدريبات الجماعية، لتتأكد عدم مشاركته أمام ريال مدريد.

ويلتقي الفريقان على ملعب “حديقة الأمراء”، غدًا، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب “سانتياجو برنابيو”، يوم 9 مارس/ آذار المقبل.

يذكر أن الفريق الملكي مهدد بخسارة مهاجمه الفرنسي، كريم بنزيما، أمام سان جيرمان بسبب عدم التعافي بشكل كامل من الإصابة.

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