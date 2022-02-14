الكاظمي يصل إلى النجف لحضور احتفالية في المحافظة

2022/02/14 | 15:46 - المصدر: قناة التغيير

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وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ،اليوم الاثنين، إلى محافظة النجف الأشرف.

وتأتي زيارة الكاظمي الى النجف لحضور احتفالية رفع الستارة عن المنارة الثانية لمرقد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) بمناسبة ذكرى ولادته المباركة.

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