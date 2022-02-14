السعودية: تنفيذ حكم الإعدام

2022/02/14 | 15:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت السلطات السعودية، الاثنين، حكم الإعدام على مقيم بعد اتهامه بقتل مقيم آخر في منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة.

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