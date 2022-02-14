2022/02/14 | 15:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، عن ترشيح الحزب الديمقراطي الكردستاني لوزير داخلية الإقليم ومدير مكتب زعيم الحزب مسعود بارزاني لمنصب رئيس الجمهورية.وقال المصدر، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إنه “بعد رفض المكتب السياسي للحزب الديمقراطي ترشيح فاضل ميراني، اتجه زعيمه مسعود بارزاني، الى ترشيح مدير مكتبه ووزير داخلية الإقليم ريبر احمد لمنصب […]

ظهرت المقالة بعد رفض ميراني..



الديمقراطي الكردستاني يقدم ريبر احمد مرشحا لرئاسة الجمهورية أولاً على ايرث نيوز.

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