بيروت .. حرب وبيوت

2022/02/14 | 15:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- راما جراح تعاني من الحروب والأزمات من يوم مولدها وحتى اليوم.الآن هي تعاني من عدم إيجاد مسكن في بيروت وهو ما يضع مستقبلها في مأزق

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