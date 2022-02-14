بالصور.. الكاظمي يصل النجف

2022/02/14 | 15:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي،

اليوم الاثنين، إلى محافظة النجف.

وقال مكتب الكاظمي في بيان مقتضب،

تلقته وكالة نون الخبرية، إن الأخير

"وصل إلى محافظة النجف الأشرف لحضور

احتفالية رفع الستارة عن

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