بكمين محكم.. القبض على “محتال” جنوبي بابل

2022/02/14 | 15:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على محتال بكمين محكم جنوبي المحافظة.وقالت القيادة في بيان، إنه “تمكنت مفارز قسم شرطة قضاء القاسم على ضوء معلومات مؤكدة من استدراج متهم من سكنة محافظة مجاورة لبابل يقوم بالنصب والإحتيال على المواطنين بحجة التعيين على إحدى المؤسسات الحكومية مقابل مبالغ مالية والقبض عليه […]

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القبض على “محتال” جنوبي بابل أولاً على الايام نيوز.

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