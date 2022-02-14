5 أسباب تجعل الجوافة أفضل صديق لمرضى السكر

2022/02/14 | 15:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..توفر بعض العناصر الغذائية الحماية من الأمراض الخطيرة مثل مرض السكري، الذي ارتفع عدد المصابين به حول العالم بشكل كبير خلال العقد الماضي.هناك بعض الفواكه والأطعمة التي كشفت الدراسات أنها مفيدة للوقاية من مرض السكري ومكافحته لدى الأشخاص.غالبا ما نتحدث عن التفاح والتوت والموز والفواكه الأخرى، ولكن الجوافة تلعب أيضا دورا […]

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