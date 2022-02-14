فيلم “قتل على ضفاف النيل” يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

2022/02/14 | 15:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تصدر فيلم الإثارة والغموض الجديد«ديث أون ذا نايل» أو «قتل على ضفاف النيل» إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع، محققا 12.8 مليون دولار.

وفيلم الإثارة بطولة كينيث براناه وتوم بيتمان وأرمي هامر وإيما ماكي ومن إخراج كينيث براناه.

وتراجع الفيلم الكوميدي (جاكاس فوريفر) أو «أحمق للأبد» من المركز الأول إلى المركز الثاني، محققاً 8.05 مليون دولار.



وهو من بطولة جوني نوكسفيل وستيف أو وكريس بونتيوس.

وحل الفيلم الرومانسي «ماري مي» أو «تزوجني» ثالثاً بإيرادات ثمانية ملايين دولار.وهو من بطولة جينيفر لوبيز وأوين ويلسون ومن إخراج كات كويرو.

وتراجع فيلم الحركة «سبايدرمان: لا عودة إلى الديار» من المركز الثالث إلى الرابع، مسجلاً 7.2 مليون دولار.والفيلم بطولة توم هولاند وآندرو جارفيلد، ومن إخراج جون واتس.وجاء فيلم الإثارة «بلاك لايت» أو «الضوء الأسود» في المركز الخامس، مسجلاً إيرادات بلغت 3.6 مليون دولار.والفيلم بطولة ليام نيسون وإيمي رافير لامبمان وتايلور جون سميث ومن إخراج مارك وليامز.

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