2022/02/14 | 15:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استعاد زاخو نغمة الانتصارات، بعد تغلبه على مستضيفه الكرخ (1-0)، في المباراة التي أقيمت ،اليوم الإثنين، على ملعب الراحل أحمد راضي بالعاصمة بغداد، ضمن افتتاح الجولة الـ21 من الدوري العراقي الممتاز.

سجل هدف المباراة الوحيد، الكاميروني فرانكو سيدرك في الدقيقة 48، من زمن المباراة إثر متابعته لكرة ارتدت من حارس الكرخ ليث معن، ليحرز سيدرك ثالث أهدافه في الموسم الحالي مع فريقه زاخو.

بهذا الانتصار رفع زاخو رصيده إلى 33 نقطة محتلا المركز السادس، فيما توقف رصيد الكرخ عند النقطة 18 في المركز السابع عشر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زاخو يعود الى سكة الانتصارات من بوابة الكرخ) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زاخو يعود الى سكة الانتصارات من بوابة الكرخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).