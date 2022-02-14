من يراقب اداء مجلس النواب / ٣ .!؟

2022/02/14 | 16:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عمر الناصر || “مجلس مراقبة اداء مؤسسات الدولة” اليس من حق الجمهور الاطلاع على عدد اهم القرارات والتشريعات المتلكئة ومنها قانون البنى التحتية او التي تم ترحيلها او التصويت عليها داخل مجلس النواب، وخصوصاً تلك التي تدخلت فيها الاهواء والميول السياسية لاجل تمريرها او عرقلتها او حتى التي تم شطبها من جدول اعمال […]

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