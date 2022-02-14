ائتلاف المالكي : إقصاء زيباري لا يعني القبول ببرهم صالح لرئاسة الجمهورية

2022/02/14 | 16:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، الاثنين، أن الإطار التنسيقي لابد ان يكون طرفاً في انتخاب رئيس الجمهورية، فيما أشار إلى أن إقصاء زيباري لا يعني القبول ببرهم صالح لمنصب الرئاسة.وقال اللامي لوكالة / المعلومة /، إن “إقصاء هوشيار زيباري من منصب رئاسة الجمهورية لا يعني القبول ببرهم صالح […]

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