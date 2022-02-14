فصل من كتاب حرية التعبير... - عبدالرزاق دحنون

2022/02/14 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون حرية التعبير من سقراط إلى وسائل التواصل الاجتماعيتأليفجاكوب مشانجاماتعريف موجز بمؤلف الكتاب:جاكوب مشانغاما مواليد 15 فبراير/شباط 1978 والدته أولا دانستروم، دنماركية، والده سعيد مشانغاما من جزر القمر.



في عام 2016 تزوج من شريكته سارة هاميكين.



لديهم طفلان، ليوبولد ونورما.



في عام 2003، حصل على شهادة في القانون من جامعة كوبنهاغن.



في عام 2004، بعد الدراسة في البندقية وستراسبورغ، حصل ......





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