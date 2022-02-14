مساهمة الصناعة في الناتج الاجمالي للعراق انخفض 75% منذ بدء الحصار.. 40% من المصانع مازالت متوقفة

2022/02/14 | 16:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف آخر احصاء لوزارة التخطيط العراقية، اليوم الاثنين، أن نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالية للبلاد بلغت 3% خلال العام الماضي 2020، وهو مستوى متدني مقارنة بمساهمته في ماقبل الحصار التي تبلغ 12%، مايعني ان مساهمة القطاع الصناعي في العراق تراجعت 75% منذ الحصار.وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة […]

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