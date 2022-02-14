الكاظمي: نجف

2022/02/14 | 16:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

أبرز ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء

السيد مصطفى الكاظمي، خلال حضوره

احتفالية رفع الستارة عن المنارة

الثانية لمرقد الإمام علي (عليه

السلام)، بمناسبة ذكرى ولادته المباركة:

ونحن في حضرة إمام ال

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