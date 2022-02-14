العميد يواصل هدر النقاط.. كربلاء يتعادل مع ديالى في دوري الدرجة الاولى

2022/02/14 | 16:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد فريق نادي كربلاء بنقطة واحدة من

رحلته الى ديالى بعد تعادله مع فريق

نادي ديالى بدون اهداف في المباراة التي

جرت بينهما في ملعب نادي ديالى وقادها

طاقم تحكيمي مؤلف من ( حسين عبد علي حكم

ساحة وحيدر وحي

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