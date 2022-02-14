2022/02/14 | 16:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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القوات الأمنية تشرع بعملية أمنية لملاحقة تجار المخدرات ومثيري النزاعات في ميسان » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 16:13

واع/

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