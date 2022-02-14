“المعلومة” تنشر قوائم ومواعيد مكافآت ذوي شهداء سبايكر

2022/02/14 | 16:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..دعت وزارة الدفاع ،الاثنين، ذوي شهداء سبايكر الى مراجعة دائرة التقاعد العسكري، لغرض استلام المكافأة الخاصة بشهداء سبايكر.ونشرت الوزارة القوائم المرفقة أدناه، بالتواريخ المُثبتة في الجداول المرفقة لغرض استلام المكافأة الخاصة بشهداء سبايكر.للحصول على القوائم اضغط هنا

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