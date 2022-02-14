ارتفاع طفيف بنسبة إصابة كورونا في العراق.. من 12 إلى 14%

2022/02/14 | 16:36 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اظهر الموقف الوبائي المعلن من وزارة الصحة اليوم الاثنين ارتفاع نسبة الاصابة بشكل طفيف بعد ايام من انخفاضها الى 12%.

حيث تم تسجيل 3011 اصابة جديدة باجراء 20244 فحصا، مايعني ان نسبة الاصابة تبلغ 14% وهو ارتفاع مقارنة باليومين الماضيين حيث بلغت 12% فقط.

وتبقى نسبة الاصابة منخفضة نسبيا مقارنة مع الذروة التي وصلها العراق في الاسابيع الماضية مع دخول الموجة الرابعة حيث بلغت نسبة الاصابة 25%.

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