“نقابة ديالى” تستنكر الاعتداء على المهندسين امام مبنى المحافظة

2022/02/14 | 16:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استنكرت نقابة المهندسين العراقيين فرع ديالى اليوم الاثنين، الاعتداء الذي طال بعض المعتصمين امام مبنى محافظة ديالى.وذكرت النقابة في بيان تلقته “ايرث نيوز”، ان “نقابة المهندسين العراقية / فرع ديالى تدين وتستنكر التصرفات غير المسؤولة لبعض المحسوبين على الاجهزة الأمنية والتي نكلت بالزملاء المهندسين المعتصمين امام مبنى محافظة ديالى اثناء مطالبتهم بحقهم […]

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