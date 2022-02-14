مواصفات رئيس الوزراء القادم

2022/02/14 | 16:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / ماجد الشويلي || هل فعلا لدينا رئيس وزراء يمكن أن يكون لملاكاته الذاتية، وخصائصة الشخصية ، دور في إدارة شؤون البلاد، حتى نبحث ونتداول في في تلك المواصفات والمؤهلات.أم أن رئيس الوزراء في العراق مجرد وكيل عن الكتل المتوافقة، لايتخطى املاءاتها والزاماتها بشئ من وحي إرادته.ولو أردنا أن نقدم إجابة وافية […]

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