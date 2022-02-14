لافروف يؤكد وجود “فرص” للتوصل لاتفاق مع الغرب بشأن أوكرانيا

2022/02/14 | 16:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت روسيا ،اليوم الاثنين، أن هناك “فرصاً” لحل الأزمة الأوكرانية من خلال القنوات الدبلوماسية، في وقت يخشى فيه الغرب أن تتحول التوترات إلى صراع مسلح.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين بث عبر التلفزيون “يجب أن أقول إن هناك دائماً فرصة لحلّ المشكلات التي تحتاج إلى حلّ”، مضيفاً أنّ فرص الحوار “لم تستنفد”.

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