2022/02/14 | 16:40 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بحضور فني واجتماعيإقامة معرض "باليتة سومرية" الدولي الثاني في الناصرية | تقرير: سائر الشنون) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: W62PfdapfuY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بحضور فني واجتماعيإقامة معرض "باليتة سومرية" الدولي الثاني في الناصرية | تقرير: سائر الشنون) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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