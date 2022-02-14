إسرائيل ..تقرير الأمنستي..والأبارتهايد ( 1 من 3) - نهاد ابو غوش

2022/02/14 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش إسرائيل تقرير الأمنستي..والأبارتهايد ( 1 من 3)بعد صدور تقرير (أمنستي) الذي يتهم إسرائيل ببناء نظام ابارتهايدإسرائيل وتقارير منظمات حقوق الإنسان: من الاستخفاف إلى ما يشبه الذعرنهاد أبو غوشدأبت إسرائيل في الماضي على إظهار استخفافها ولامبالاتها إزاء الأصوات الصادرة عن أطراف إقليمية ودولية تنتقد سياساتها وممارستها، سواء كانت تلك الأطراف دولا وحكوماتٍ وأحزابا، أو منظماتٍ، وبشكل خاص إزاء ......





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