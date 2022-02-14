من يقف وراء تخريب تمثال الأمير عبد القادر؟ - رضي السماك

2022/02/14 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رضي_السماك الأمير عبد القادر الجزائري غني عن التعريف، فهو رمز وطني كبير تصدى لمقاومة طلائع الاحتلال الفرنسي للجزائر في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، ما عرّضه لانتقام سلطات الأحتلال بنفيه إلى خارج البلاد، لكنها بدلاً من أن تنفيه- حسب الاتفاق معه- إلى الاسكندرية للإقامة في مصر، نكثت بالاتفاق و توجهت السفينة التي تقله وعائلته إلى مدينة أمبواز الفرنسية .



وقبل ما يزيد عن عام وبطلب من الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرو ......





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