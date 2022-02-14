أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بالجائحة في الموقف الوبائي العراقي

2022/02/14 | 16:45 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الإثنين، إلى أكثر من 2.27 مليون إصابة.

سجل العراق أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 14 شباط/فبراير، وتضمن تسجيل 3011 إصابة جديدة، و26 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 6 آلاف حالة تماثل للشفاء بمعدل 96.3%.

وبلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 59 ألف شخص، بينهم 230 تحت العناية المركزة.

فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 24729 حالة وفاة.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، حتى الآن، أكثر من 9.59 مليون شخص.

وشهدت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية قفزة لمؤشرات الجائحة بعد أسابيع من التراجع.

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