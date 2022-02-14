وصول الرئيس التركي إلى الإمارات للمرة الأولى منذ قرابة 10 سنوات

2022/02/14 | 16:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أبوظبي، الاثنين، في أول زيارة رسمية له لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ 2013.وكان في استقباله الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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