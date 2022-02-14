2022/02/14 | 16:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..بلغ سوق الوجبات السريعة عالميا نحو 529.5 مليار دولار في عام 2020، وسط توقعات بنمو سنوي 4.6% حتى عام 2028.يأتي نمو سوق الوجبات السريعة في ظل ارتفاع تطبيقات توصيل الطعام، وتوفير خيارات متنوعة.وفي سوق الأغذية المجمدة، تشير التوقعات إلى نموها بنسبة 8% سنوياً إلى 504 مليارات دولار في 2030، في ظل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوق الوجبات السريعة عالميا تسجل 529.5 مليار دولار) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوق الوجبات السريعة عالميا تسجل 529.5 مليار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).