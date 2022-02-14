مضيفة صرخت وأخرى ضربته.. راكب مشاغب يحول مسار طائرة أميركية

2022/02/14 | 16:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حطت طائرة شركة أميركان إيرلاينز، التي أقلعت من مطار لوس أنجلس، في كانساس، بدلا من العاصمة واشنطن، الأحد، بسبب "راكب مشاغب" على متن الرحلة.

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