تقرير حكومي يكشف صراعات واغتيالات وابتزاز ووضع مأساوي بإحدى نواحي ديالى

2022/02/14 | 16:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى كشف تقرير مفصل صادر عن ناحية ابي صيدا في ديالى، اليوم الاثنين، رفع الى الجهات العليا يكشف عن مدى خطورة الوضع الامني والمعيشي في الناحية.

وذكر التقرير الذي حصلت (بغداد اليوم)، على نسخة منه، ان "المحافظة تعاني من وضع امني متردي واغتيالات وتصفيات عشائرية وابتزاز لأغلب الشركات والمقاولين مما دفعهم ال ترك الناحية وهجرة العوائل".ادناه نص التقرير:.

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