مصرف الرافدين يحدد نسب الفوائد للودائع الثابتة وحسابات التوفير

2022/02/14 | 16:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأحد، نسب الفوائد للودائع الثابتة والخاصة بحسابات التوفير لسنة 2022.و حدد المصرف نسبة الفائدة الخاصة بحسابات التوفير بـ 4% على مدار سنة، و نسبة الودائع الثابتة بنسبة 4.5% لمدة ستة أشهر و 5% لمدة سنة".وتم تحديد الفائدة للودائع الثابتة على مدار سنتين بنسبة 5.5% لأقل من 50 مليون دينار و6% لأكثر من 50 مليون دينار"./ انتهى7

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