مستشار الامن القومي: العراق يسعى لمواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة الارهاب

2022/02/14 | 16:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي :" ان العراق يسعى لمواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة الارهاب".وذكرت المستشارية في بيان:" ان الاعرجي التقى بمكتبه اليوم، السفير البريطاني في بغداد، مارك برايسون ريتشاردسون، وجرى خلال اللقاء، بحث آخر مستجدات الاوضاع السياسية والامنية، على الصعيدين الاقليمي والدولي، لاسيما تصعيد الازمة بين روسيا واوكرانيا، فضلا عن بحث ملف مخيم الهول الحدودي وتدريب القوات المسلحة العراقية".واكد الاعرجي للسفير البريطاني :" ان العراق يدعم الحوار لحل المشكلات في المنطقة، ويسعى لمواصلة التعاون مع المجتمع الدولي، لمواجهة الارهاب الذي مازال يشكل خطراً حقيقياً" ، مشيراً الى :" ان العراق والمملكة المتحدة يعملان على تجفيف منابع الارهاب البشرية والمالية والاعلامية".من جانبه، اكد السفير البريطاني، التزام بلاده بدعم العراق في مواجهة داعش الاإرهابي، وتقديم المشورة والتدريب./انتهى7

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