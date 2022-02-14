زيدان يبحث مع ايما نيكولسون تقديم المساعدات القانونية للمحتاجين

2022/02/14 | 16:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى، فائق

زيدان، اليوم الاثنين، مع البارونة

ايما نيكولسون، تقديم المساعدات

القانونية للمحتاجين.

وقال مجلس القضاء في بيان مقتضب تلقته

وكالة نون الخبرية، إن زيدان "استقبل

اليوم

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