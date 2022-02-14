لقطات حصرية.. شاهد لحظة افتتاح المنارة الجديدة لمرقد الامام علي (ع) بالنجف الاشرف

2022/02/14 | 16:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية، لقطات حصرية

للحظات ازاحة الستار عن منارة مرقد امير

المؤمنين الامام علي بن ابي طالب (ع) في

النجف الاشرف.

تصوير: عامر نوري

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