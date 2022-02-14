2022/02/14 | 16:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف- واع- حيدر فرمانتنشر وكالة الأنباء العراقية (واع)، صوراً للمنارة الثانية في مرقد الإمام علي (عليه السلام) بعد تجديدها، والتي أزاح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الستار عنها إثر احتفالية أقيمت اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. المنارة الثانية لمرقد الإمام علي "ع" بعد إزاحة الستار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. المنارة الثانية لمرقد الإمام علي "ع" بعد إزاحة الستار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).