صحيفة امريكية : دعم امريكي خليجي لسيطرة “إسرائيل” على امن الشرق الاوسط

2022/02/14 | 16:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..كشف اللفتنانت جنرال بالجيش الامريكي مايكل كوريلا والمرشح لتولي منصب القيادة المركزية عن وجود تعاون دفاعي متزايد بين الكيان الصهيوني ودول الخليج باعتباره احد التطورات الامنية القليلة (الواعدة) في المنطقة بحسب تعبيره ، مشيرا الى ان تكامل الدفاع السيبراني والصاروخي بين الجانبين، على وجه الخصوص ، من الاشياء التي يجب التركيز عليها […]

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