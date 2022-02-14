القانون أتاح تقديم الكتلة الأكثر عددا حتى بعد انتخاب رئيس الجمهورية

2022/02/14 | 17:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد خبير قانوني ان التفسير الجديد للمحكمة الاتحادية أتاح تقديم الكتلة الأكثر عددا الى رئيس البرلمان حتى بعد انتخاب رئيس الجمهورية.

وذكر علي التميمي ان المحكمة الاتحادية سمحت بتقديم الكتلة الاكثر عدداً سواء في الجلسة الأولى أو ما بعدها بغية إتاحة الوقت للتحالفات بين الأحزاب والكتل والمستقلين، مشيرا الى ان التفسير الجديد للمحكمة الاتحادية العليا ينسجم مع التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية في المجتمع.

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