أكو راتب…؟!  

2022/02/14 | 17:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سمير داود حنوش ..المتتبع لنشرات الأخبار في الفضائيات العراقية التي تتوحد في مضامينها وتتشابه في العناوين، يلاحظ أن تصريحات وتهديدات وصدقات وزير المالية ورئيس مجلس وزرائه (حفظهم الله جميعاً) وهي عبارة كانت تُذكر بعد أسم صدام حسين لكي لايتعرض الذاكر إلى عقوبة الويل والثبور من السلطة، قد تلاشت هذه التهديدات أو إنعدمت […]

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