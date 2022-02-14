2022/02/14 | 17:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..سجلت الأسهم الأوروبية أدنى مستوياتها في 20 يوماً، وقادت أسهم قطاعات السفر والبنوك والسيارات الانخفاضات، اليوم الاثنين، وسط مخاوف المستثمرين من المخاطر السياسية عقب تحذيرات من أن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت.انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 2%، مسجلاً أدنى مستوياته منذ 25 يناير.وتراجعت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات وقادت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتمالات الغزو الروسي تتسبب بتراجعات حادة للأسهم الأوروبية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احتمالات الغزو الروسي تتسبب بتراجعات حادة للأسهم الأوروبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).